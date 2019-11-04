Samsung Galaxy S11, Kamerası ile Devrim Yapabilir

Ortaya atılan yeni iddialar, Samsung Galaxy S11 modelinin kamerası ile rakiplerini terleteceğini işaret ediyor. İşte yeni sızıntılar!

İkinci Nesil Kamera

Yeni söylentilere göre Samsung ve Xiaomi ortaklığı ile geliştirilen 108 MP ISOCELL Bright HMX sensörü Galaxy S11 modeline güç katacak. Ice Universe tarafından ortaya atılan sızıntıda aynı zamanda 5x periskop zoom teknolojisi de kendisine yer ediniyor.

Ice Universe, attığı tweet içerisinde "Galaxy S11 yüksek ihtimalle yeni 108 MP sensör kullanacak." dedi.

Bununla birlikte bu kameranın Xiaomi Mi Note 10 modelinin 108 MP kamerası ile aynı özelliklere sahip olmayacağı ve diğer deyişle ikinci nesil olacağı ifade ediliyor. Yeni bir sensörün nelere yol açabileceği şu an için belli değil. Ancak bu noktada bazı ufak teoriler bulunuyor.

Galaxy S11 Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S11 özellikleri ile ilgili bilinenler şu an için oldukça kısıtlı. Ancak Snapdragon 865 ve Exynos 9830 işlemci seçeneklerine ve LPDDR5 RAM'e sahip olması bekleniyor. Yine üç farklı model ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy S11 ailesi ile Şubat 2020 tarihinde tanışmayı bekleyebiliriz.