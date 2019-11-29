Samsung Galaxy S11 Kamerası ile Fark Yaratabilir

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S11'in kamerası hakkında yeni detaylar geldi.

Galaxy S11 Bright Night Sensor ile Gelebilir

Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni bir kamera sensörü patenti başvurusu yaptı ve Bright Night Sensor isimli yeni bir kamera patenti aldı. Galaxy S11 ve S11+'ın arkasında toplam beş kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörlerinin yalnızca birisinin düşük ışıkta fotoğraf çekimi için kullanılacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Bright Night Sensor ile geceleri düşük ışıkta çok daha net fotoğrafların çekileceği söyleniyor. Daha önce gelen sızıntılarda S11'in 108 megapiksellik kamera sensörüne sahip olacağı söylenmekteydi. S11'in ayrıca 5x periskop zoom desteği ile de geleceği konuşulmaktaydı. Samsung, Galaxy S11 hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

8K çözünürlükte video kaydı yapabileceği söylenen S11'in gücünü Snapdragon 865 veya Exynos 9830 işlemciden alması bekleniyor. Samsung Galaxy S11 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Galaxy S11 ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Hemen aşağıdan S11'in render görsellerine bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy S11'in 2020'nin Şubat ayında düzenlenecek olan lansmanda tanıtılması bekleniyor.