Samsung Galaxy S11 modeline ait olduğu iddia edilen fotoğrafta yeni model kullanılırken görüntülendi.

Samsung Galaxy S11 Kullanılırken Görüntülendi

Ortaya çıkan yeni görüntülerde temel tasarım hatları belli olsa da, görüntü kalitesinin oldukça düşük olması sebebi ile ekstra bir şeyler vermiyor. Tüm bunlara rağmen söz konusu görsellerdeki arka kamera kurulumunun daha önceden ortaya çıkan render görüntüleri ile uyuştuğunu söyleyebiliriz.

Bu kamera düzeni ile yakın zamanda gelmesini beklediğimiz başka bir model bulunmadığı için, kırıntılar bizi Galaxy S11 ailesine götürüyor. Bununla birlikte dahasını anlamak pek de mümkün gözükmüyor. Üst çerçeveye baktığımızda bir SIM yuvası ve mikrofon deliği var gibi gözüküyor.

Ancak bu noktada fazla bir ayrıntı bulunmadığı için yalnızca spekülasyon yaptığımızı belirtmek gerekiyor.

Samsung Galaxy S11 Özellikleri Nasıl Olacak

Galaxy S11 ailesinin özellikle kamera tarafında öne çıkması bekleniyor. İddialara göre standart modelde 108 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Bu kameranın 5x optik zoom yapabileceği ve 8K video kaydedebileceği söyleniyor. Bununla birlikte diğer sızıntılar Snapdragon 965 işlemci ve 5,000 mAh batarya kapasitesini işaret ediyor.