Samsung Galaxy S11 Özellikleri Netlik Kazanıyor

Samsung Galaxy S11 ailesi için son birkaç ay kalmışken teknik özellikler netlik kazanmaya başladı.

Samsung Galaxy S11 Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung tarafından alınan yeni sertifika ile birlikte SM-G9860 modeli için 25W hızlı şarj desteğinin olacağı ortaya çıktı. Galaxy S10 modelinin SM-G9730 olarak anıldığını göz önüne alınca, bu modelin halefi olduğunu düşünmemiz mümkün. 25W teknolojisi, önceki seride bulunan 15W desteğine göre önemli bir adım. Ancak Note 10+ modelinde bulunan 45W desteğinin oldukça gerisinde bulunuyor.

Bununla birlikte dün çıkan yeni bir sızıntı da yeni modelin 120Hz ekran yenileme hızı ile geleceğini ortaya koymuştu. Biraz daha geriye dönersek LPDDR5 bellek ve UFS 3.0 depolama, bununla birlikte bölgeye bağlı olarak Snapdragon 865 veya Exynos 9830 işlemci de bilinen detaylar arasında yer alıyor.

Ek olarak söylentiler arasında 5X periskop zoom desteğine sahip 108 MP ana kameralı kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameranın 8K video kaydı alabileceği de sızıntılar arasında. Ana model olan S11 modelinde 6.7 inç boyutunda ekran bekleniyor. Bu ekranın Note 10 modellerine göre daha dar çerçevelere sahip olacağı iddia edilmekte.

Şu an için tüm bu özelliklerin değişebilirliği göz önünde tutulmalı. Yeni modeller ile Şubat 2020 tarihinde tanışmayı bekliyoruz. O zamana kadar pek çok özelliğin daha detaylı bir şekilde sızdırılacağını söyleyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.