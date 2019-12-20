Samsung Galaxy S11 Plus Bekleyenleri Üzecek Değişiklik

Samsung’un Şubat ayı ortalarında tanıtması beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S11+’ın ön paneli sızdırıldı. Yeni paylaşılan görseller gerçeğe dönüşürse birçok kullanıcı Samsung Galaxy S11+ modelini almaktan vazgeçebilir.

Samsung Galaxy S11 ve S11+ ya da S11 Plus modellerini görmemize az bir zaman kaldı. Muhtemelen Şubat 2020 ortalarına doğru resmi olarak tanıtılacak S11 serisine ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel paylaşıldı. Samsung telefonları sızdırmasıyla bilinen @IceUniverse’e ait olduğundan görseli değerlendirmekte fayda var. Yeni paylaşılan fotoğrafta S11+’ın ön panelini görüyoruz. Görünüşe göre hiç çerçeve yok, uçtan uca ekran deneyimi sunacak ve selfie kamerası Note 10+’taki gibi ufak ve ortalanmış bir deliğin içinde. Çerçevelerin tamamen kaldırılması özellikle ince parmaklara sahip olmayan kullanıcılar için deneyimi olumsuz etkileyecektir ancak burada asıl önemli olan gelişmiş yüz tanıma teknolojisinin kullanılmayacak olması. Hem Note 10+ hem de Galaxy S10’da kullanılan ultra sonic parmak izi okuyucunun kolaylıkla kandırılabildiğini görmüştük, üretici güncelleme yayınlamasına karşın sorun çözülmemişti. Samsung’un iPhone’lar veya Google Pixel 4 gibi gelişmiş üç boyutlu yüz tarama sistemine geçmesini beklerken ekrana gömülü parmak izi okuyucuyla devam edecek olması şaşırttı. Umarız, yeni ekrandan parmak izi okuyucu daha güvenli olur.

Görünen o ki Samsung, Galaxy S11+’da da kameraya odaklanacak. Elbette 5G desteği sunacak telefonun batarya kapasitesinin oldukça yüksek olması bekleniyor. Ancak 5G’li S1 modelinde daha fazla pil (5000 mAh) kullanılacağı söyleniyor. Dikkat çeken bir detay da artık Exynos Qualcomm işlemci ayrımı olmayacak olması. S11, Snapdragon 865 işlemcili ilk cihazlardan biri olabilir. Son olarak Note 10 serisi gibi Galaxy S11’de de 3.5mm kulaklık girişi görmeceğiz.