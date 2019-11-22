Samsung Galaxy S11 Render Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un uzun zamandır merakla beklenen akıllı telefon modeli olan Galaxy S11'in nasıl görüneceği ortaya çıktı. OneLeaks Samsung Galaxy S11'in render görsellerini yayınladı. Gelin hep beraber kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek olan Galaxy S11'in render görsellerine ve sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy S11 Gümbür Gümbür Geliyor

Sızdırılan render görsellerinde cihazın orta tarafında bir adet delikli kamera yer alıyor. Kameranın kaç megapiksel olacağı hakkında henüz herhangi bir sızıntı gelmedi. Daha önceki sızıntılarda cihazın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söylenmekteydi. Akıllı telefonun 6.7 inçlik ekran ile birlikte geleceği konuşulmakta.

Samsung Galaxy S11'in arka tarafında toplamda 5 adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörlerinin bir tanesinin 108 MP olacağı söyleniyor. Cihazın ayrıca 8K çözünürlükte video kaydı yapabileceği de yine sızıntılar arasında mevcut. Galaxy S11'in 5X optik zoom yapabileceği ve Deep Fusion benzeri bir teknolojiye sahip olacağı söylenmekte.

Gücünü Snapdragon 865 veya Exynos 9830 işlemciden alması beklenen Samsung Galaxy S11'in render görsellerine hemen aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S11'in 2020'nin Şubat ayında düzenlenecek olan lansmanda tanıtılması bekleniyor. Samsung Galaxy S11 hakkında detaylat geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.