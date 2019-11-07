Samsung Galaxy S11 Sertifikalandırma Sırasında Ortaya Çıktı!

Samsung her sene olduğu gibi önümüzdeki Şubat ayında da Galaxy S11 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model sertifikasyon sırasında sızdırıldı.

Galaxy S11 Sızdırıldı

SafetyKorea tarafından yapılan paylaşımda G980 model numarasına sahip bir Samsung telefona gitmek üzere olan EB-BG980ABY model numaralı bir batarya sızdırıldı. Samsung Galaxy S10e SM-G970 idi. Bu da bizi mantık olarak Samsung Galaxy S11e modeline götürüyor.

Sertifikalandırılan bataryanın bir fotoğrafı da bulunuyor. Görüntü ne kadar kalitesiz olsa da, 14.36 Wh olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bir bataryanın 3.85V değerlerinde çalıştığını göz önüne alarak, 3,730 mAh kapasitesindeki bir batarya ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Eğer bu nominal batarya kapasitesi ise şirketin 3,800 mAh - 3,900 mAh kapasitesinde bir değerle karşımıza çıkacağını da düşünebiliriz. Galaxy S10e modeline göre daha büyük batarya ile ilgili söylentiler 90Hz ekran ve 5G desteğini işaret ediyor. S10 serisinin aksine tüm S11 serisinin 5G desteği ile gelmesini bekliyoruz.

Bu bataryanın S10e modeline göre sadece kapasite artışı yakalamadığını, tasarımsal bazı değişikliklere sahip olacağını da söyleyebiliriz. Galaxy S10e bataryası dikdörtgen bir yapıya sahipken, S11e bataryası ise kare bir yapıya sahip.

Kamera Modülü de Detaylandı

Bu arada Galaxy S11 kamera modülünün kod adının da sızdırıldığını söyleyelim. Bu normalde heyecan verici bir detay olmasa da, bu isimle birlikte kilit anahtar olma özelliğine sahip diyebiliriz. Bu isim 'Hubble' ve bunun bir parçası olacak olan 5x periskop lens için de bir referans.

Galaksinin en uzak köşelerinin fotoğraflarını çekebilen Hubble Uzay Teleskopu, bu noktada iddialı bir duruş katmış gibi gözüküyor.