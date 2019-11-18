Samsung Galaxy S11 Son Zamanların Trendine Katılmayacak

Samsung Galaxy S11 serisi hızla yaklaşırken, yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni söylentilere göre Galaxy S11, son zamanların ekran trendine yer vermeyecek.

Şelale Ekran Hakkında Yeni Söylentiler Var

Özellikle Huawei Mate 30 Pro modeli ile gündeme gelen şelale ekran, ilerleyen dönemlerde önemli bir detay haline gelecek gibi gözüküyor. Yeni sızıntılar, Galaxy S11'in bu ekran tasarımını taklit etmeyeceğini işaret etmekte.

Kimileri için iyi, kimileri için kötü haber.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe, "Samsung tarafından yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında Galaxy S11 şelale ekran tasarımına yer vermeyecek." dedi ve ekledi "Ancak çerçeveler Note 10 modelinden daha dar."

Her ne kadar yer verilmediği iddia edilse de Samsung'un bu durum üzerine düşündüğü görülüyor. Yine de bunun bir söylenti olduğunu hatırlatalım. Galaxy S11 serisinin şelale ekranının olmayacağından emin değiliz. Ancak şu ana kadar hiçbir sızıntı olacağına işaret etmiyor.

İyi mi Kötü mü?

Bu sorunun cevabının tamamen kullanıcı odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Şelale ekran, yapısı itibarıyla telefona daha kaliteli ve daha şık bir duruş katar. Ancak tutuş sırasında istenmeyen etkileşimler ile karşılaşmak son derece mümkün ve bu durum rahatsız edici bir hal alabilir. Ayrıca telefonun daha kırılgan bir yapıya sahip olmasına da sebep olur.