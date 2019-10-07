Samsung Galaxy S11 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Samsung tarafından 21 Şubat 2019 tarihinde tanıtılan Galaxy S10 ailesi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bir seri oldu. Yeni sızıntılar Samsung Galaxy S11 çıkış tarihi hakkında önemli detayları bizlere sunuyor.

Samsung Galaxy S11 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bu yıl içerisinde Galaxy S10 ve Note 10 ailesini tanıtan Samsung, amiral gemisi segmentinde önemli oyuncularını piyasaya sundu. Tüm bunların ardından gözler Galaxy S11 serisine çevrilmeye başlandı. Bazı yeni bilgiler, S11 ailesinin ne zaman tanıtılacağını bizlere sunmakta.

Söz konusu sızıntıya göre Galaxy S11 ailesi Şubat ayının üçüncü haftasında tanıtılabilir. Kesin bir tarih vermek için hala çok erken olsa da, Unpacked etkinliğinin 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

Belirtilen zaman dilimine baktığımızda, Samsung'un geçmişte yaptıkları ile aynı hizada olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman değişme şansı olsa da, yeni Galaxy S ailesinin Şubat ayında tanıtılmasının oldukça mümkün olduğunu söyleyebilirim.

Samsung Galaxy S11 Nasıl Olacak?

Bulunduğumuz aşamada yeni model hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmese de, One UI 2.1 ile kutudan çıkacağı ve 1 TB depolama seçeneği ile geleceği önemli söylentiler arasında bulunmakta. Ayrıca kulaklık girişinin olmayabileceğine yönelik önemli söylentiler de bulunmakta.

İlerleyen zamanlarda daha çok sızıntı ile karşılaştıkça yeni gelişmeleri aktaracağız. Şimdilik gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.