Samsung Galaxy S11e'nin Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni S11 ailesi genişlemeye devam ediyor. İşte Samsung'un yeni modeli Galaxy S11e!

Samsung S11 ailesi ile birlikte karşımıza çıkmaya hazırlanırken, S11 ailesindeki modellerin özelliklerini gizli tutmuyor. Geçtiğimiz günlerde S11 ile ilgili birçok özellik ortaya çıkmışken, şimdi ise Samsung'un daha düşük özelliklere sahip S11e modeli ortaya çıktı. Tabi düşük özellikten kastımız S11 ailesine göre.

Samsung'un S11 ve S11 Plus modelleri ile karşımıza geleceği biliniyordu. Ancak üçüncü bir model olan S11e'nin varlığı ortaya çıktı. S11e tasarımsal ve özellik açısından diğer iki modele göre daha düşük kalacak. S11 ve S11 Plus modelleri 6.7 inç ve 6.9 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olacaklar. S11e'nin ise 6.2 inç ya da 6.3 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği biliniyor.

Cihazın boyutlarının ise 151.7 x 69.1 mm olduğu bilinen özellikler arasında. Cihazın kalınlığına baktığımızda 7.9mm gibi bir değer görüyoruz. Kameranın olduğu kısımda ise bu değer 9.1mm'ye yükseliyor. Yani cihaz son derece ince. Kamera demişken S11e'nin de arka tarafında üçlü bir kamera tasarımının olduğunu görüyoruz. Bu kısımda S11 ve S11 Plus modellerinden farklı olmayacak gibi duruyor.

Galaxy S11e modelinin gücünü Snapdragon 865'ten alması bekleniyor. Farklı bölgeler için bu işlemci Exynos 990 ile değişebilir. İşlemcisini ise 6GB RAM belleği ile destekleyeceği biliniyor. Tabi burada net bir bilgi yok. Ancak en az 6GB RAM ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda S11e modelinin Android 10'a sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Bakalım Samsung S11e modelini ne zaman tanıtacak?