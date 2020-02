Samsung Galaxy S20 4G, Daha Düşük Donanımla Gelebilir

Samsung Galaxy S20 lansmanı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. S20, S20+ ve S20 Ultra telefonların özellikleri ve fiyatları resmi olarak belli olacak. Galaxy S20 4G ve 5G iki farklı modelle gelecek. Söylentilere göre Galaxy S20 4G, daha düşük donanımla gelecek.

Samsung Galaxy S20’nin 12GB RAM ile geleceği Geekbench test sonuçlarında ortaya çıkmıştı. Telefonun 4G sürümünün bazı pazarlarda 12GB yerine 8GB RAM ile geleceği söylentileri var. Samsung, Türkiye gibi belli pazarlarda fiyatı düşük tutabilmek için böyle bir sınırlama yapabilir. Ancak sınırlandırma depolama için geçerli değil. Tüm Galaxy S20’ler bölge ve bağlantı özelliklerinden bağımsız standart olarak 128GB dahili depolama ile gelecek.

4G modellerdeki 8GB RAM sınırı henüz 5G altyapısının bulunmadığı ülkelerde yaşayan potansiyel alıcılar için iyi bir haber olabilir. 5G’nin akıllı telefonun RAM kullanımını artırdığını biliyoruz. 8GB teknik olarak 4G varyantları için yeterli. Tabii ki Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modelleri için geçerli. Galaxy S20 Ultra, standart olarak 5G ile gelecek. Fiyat olarak da Galaxy S20 4G’nin bazı pazarlarda 850 dolar civarında satılacağı tahmin ediliyor.

Not all Samsung Galaxy S20 4G models are equal. Some countries are getting an entry level config with 8 GB RAM instead of 12 GB to allow for lower pricing of the base models. 128GB flash memory on all variants and no other differences though.