Samsung Galaxy S20 8K Video Çekimine Sadece 5 Dakika Dayanabiliyor

Samsung Galaxy S20 serisi (S20, S20+ ve S20 Ultra) kamerası 8K video çekme yeteneğine sahip. Ancak bu kalitede çekim yapmanın bir sınırı var.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra, üç model de 8K video çekebiliyor ancak Android telefonlarda gördüğümüz sınırlandırma yine karşımızda. 8K çözünürlükte video çekimi maksimum beş dakika ile sınırlı ve 8K kaydı sadece 24fps’de gerçekleşiyor. Hem Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi hem de Samsung’un kendi Exynos 990 işlemcisi 30fps’de 8K video desteği sunsa da Samsung Galaxy S20 serilerinde böyle bir limit var. Öte yandan S20 ile çekilen bir dakikalık 8K video, 600MB yer kaplıyor. Türkiye’de satılan Galaxy S20’ler 128GB depolama alanı ile geldiğinden video çekmeyi seven kullanıcılar bir de microSD kart (Cihaz 1TB’a kadar destekliyor) satın almak zorunda.

Öte yandan 8K video kaydı yapabilen ilk akıllı telefonun Nubia Red Magic 3 olduğunu, oyunculara özel tasarlanan bu modelde de 15fps sınırının olduğunu hatırlatalım.