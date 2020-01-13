Samsung Galaxy S20 Ailesi RAM'in Ayarını Kaçıracak!

Samsung Galaxy S20 modelleri hızla yaklaşırken yeni modellerle ilgili sızıntılar da hızlanmaya devam ediyor. Görünüşe göre Samsung işi biraz abartacak!

Her Modelde 12 GB RAM

Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked 2020 sırasında Galaxy S20 ailesinin duyurusunu gerçekleştirecek. 11 Şubat tarihinde düzenlenecek olan bu etkinliğe kalan süre daraldıkça daha çok sızıntı ile karşılaşıyoruz. Nitekim bugün sabah saatlerinde S20 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler de internette yayılmıştı.

Şimdi, yeni bir iddia ile karşı karşıyayız. Bu iddialara göre Galaxy S20 ailesinin her bir modelinde 12 GB RAM bulunacak.

Referans olması adına güncel nesilin ağırlıklı olarak 8 GB RAM etrafında toparlandığını söyleyebiliriz. Modeller genel olarak 8 GB RAM ile gelirken Galaxy S10e modelinin en düşük varyasyonunda 6 GB RAM ve Galaxy S10+ modelinin en üst varyasyonunda 12 GB RAM vardı. Bunun dışında her üç modelin diğer tüm varyasyonları 8 GB RAM ile kutudan çıkıyordu.

Samsung şu aşamada 16 GB RAM yolunda ilerlemeden önce 12 GB RAM yapılandırmasını deneyecek gibi gözüküyor. Tabii şirket bizi şaşırtıp belirli varyasyonlar için 16 GB RAM seçeneğini satışa sunabilir. Ancak şu sıralar buna yönelik herhangi bir rapor görmedik.

S20 modelleri bölgeye bağlı olarak Snapdragon 865 ya da Exynos 9830 ile güçlendirilecek gibi gözüküyor. Evet, her üç model de. Bu açıdan baktığımızda aynı işlemci ve aynı bellek ile bu üç modelin birbirinden nasıl ayrılacağını anlamak biraz zor.

Yeni modellerle karşılaşmamıza bir aydan kısa bir süre kaldı. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.