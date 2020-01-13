Samsung Galaxy S20 Duvar Kağıtları Sızdırıldı, İndirin!

Samsung Galaxy S20’nin resmi tanıtımına çok az kaldı. XDA-Developers, S20 serisi için tasarlanan duvar kağıtlarına şimdiden ulaşmayı başardı. Samsung S20 wallpaper indirme bağlantısı haberimizde.

Samsung’un 2020 amiral gemisi modellerini görmemize çok az bir süre kaldı. 11 Şubat günü düzenlenecek Unpacked etkinliğinde bir sürpriz olmazsa Samsung’dan üç telefon (S20, S20+ ve S20 Ultra) göreceğiz. S20 tasarımı, özelliklerine ilişkin bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de S20 için özel olarak tasarlanan canlı ve renkli duvar kağıtları paylaşıldı.

XDA tarafından yayınlanan duvar kağıtlarının tümü 3200x3200 piksel. Samsung’dan birkaç senedir gördüğümüz canlı renk kombinasyonları devam ediyor, düşük poli çiçek yaprakları ve yüksek çözünürlük kabarcıklar eklenmiş. Çentiği gizleyen özel bir tasarımın uygulanmadığı duvar kağıtlarından ikisi canlı. Video duvar kağıtları çiçek yaprakları bir döngüde renk değiştirirken daha koyu kabarcık duvar kağıdı bir döngüde hareket ediyor ve kabarıyor.

Samsung Galaxy S20 duvar kağıtlarını orijinal kalitede XDA, Google Drive üzerinden indirebilirsiniz.