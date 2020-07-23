Samsung Galaxy S20 Fan Edition Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S20 Fan Edition bataryası kaç mAh olacak? Samsung Galaxy S20 Fan Edition özellikleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. İşte Samsung Galaxy S20 Fan Edition batarya kapasitesi hakkında gelen ilk sızıntı.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Batarya Kapasitesi

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. S20 FE’nin ekran boyutunun 6,5 ila 6,7 ​​inç arasında olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılarda Samsung Galaxy S20 Fan Edition modelinin Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söylenmekteydi.

Yılın 4. çeyreğinde tanıtılacağı konuşulan Samsung Galaxy S20 Fan Edition fiyatının 752 dolar olacağı konuşuluyor. Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Samsung Galaxy S20 Fan Edition batarya kapasitesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel teknoloji haberlerine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.