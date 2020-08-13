Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri Performans Testinde Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S20 Fan Edition özellikleri nasıl olacak? Samsung Galaxy S20 Fan Edition özellikleri performans testinde gün yüzüne çıktı. Cihaz hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri

Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın Snapdragon 865 işlemci ile gelmesi bekleniyordu. Ancak, SM-G780F model numaları cihaz Geekbench'te bir Exynos 990 yonga setiyle göründü. Akıllı telefonda Exynos 990 işlemci yer alacak.

Galaxy S20 Fan Edition 8GB RAM'e sahip olacak. Cihazın ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi olmasa da gelen tahminler akıllı telefonun 2020 yılının 4. çeyreğinde tanıtılacağı yönünde. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. Cihazın ekran boyutunun 6,5 ila 6,7 ​​inç arasında olduğu söyleniyor.

Akıllı telefonun arka kısmında 12MP ana, 12MP geniş açı ve 8MP telefoto sensörün bulunacağı da sızıntılar arasında yer almakta. Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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