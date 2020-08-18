Samsung Galaxy S20 Fan Edition Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 Fan Edition çok yakında karşımıza çıkacak. Cihazın özelliklerinin ardından renk seçenekleri de sızdırıldı. Samsung Galaxy S20 Fan Edition renk seçenekleri ile kendine hayran bıracak gibi görünüyor. İşte Samsung Galaxy S20 Fan Edition renk seçenekleri.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Renk Seçenekleri

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 6 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkabilir. Renk seçenekleri Evan Blass tarafından sızdırıldı. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy S20 Fan Edition renk seçeneklerine göz atabilirsiniz.

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, akıllı telefon Full HD + çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihazın ekranının 6.4 veya 6.5 inç olacağı konuşulmakta. Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın arka kısmında 12MP ana, 12MP geniş açı ve 8MP telefoto sensörün bulunacağı da sızıntılar arasında yer almakta.

Akıllı telefon SM-G780F model numarası ile geçtiğimiz günlerde Geekbench'te bir Exynos 990 yonga setiyle göründü. Cihazda Exynos 990 işlemcinin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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