Samsung Galaxy S20 FE 2022 Piyasaya Sürüldü

Samsung Galaxy S20 FE, Samsung için harika ve her yönüyle uygun fiyatlı bir amiral gemisi olduğundan 2020'de şirket adına önemli işlere imza atmıştı. Dev şirket, aylarca süren bir gecikmenin ardından yakın zamanda Galaxy S21 FE'yi piyasaya sürmeyi başardı ancak şimdi alınan bir kararla orijinal cihazı yeniden piyasaya sürüyor.

Naver, Samsung'un Galaxy S20 FE 2022'yi Kore'de piyasaya sürdüğünü bildirdi ancak büyük değişiklikler veya herhangi bir değişiklik bekleyenler yüksek ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacak.

Kore'deki çıkışına göre Galaxy S20 FE 2022, orijinal modelle neredeyse aynı cihaz. Snapdragon 865 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 4.500 mAh pile sahip telefon ayrıca 6,5 ​​inç 120Hz yenileme hızına sahip OLED panel ve üçlü arka kamera sistemi (12MP ana, 12MP ultra geniş, 8MP 3x telefoto) ile donatılıyor.

Samsung Galaxy S20 FE 2022 Fiyatı

Bununla birlikte Samsung Galaxy S20 FE 2022 şu anda yalnızca Kore'de mevcut ve 699.600 won'a (yaklaşık 577$) satılıyor ve bildirildiğine göre orijinal fiyatından 200.000 won (yaklaşık 165$) daha ucuz. Koreli müşteriler bu modeli aldıkları takdirde AKG kulaklığına sahip olamıyor ve yalnızca Cloud Lavender, Cloud Navy ve Cloud White seçenekleri mevcut.

Orijinal Galaxy S20 FE yine de çeşitli perakendecilerden indirimli bir fiyata alınabiliyor ancak bu cihazın daha uygun olduğu söz konusu olunca küresele yayılıp yayılmayacağını bilemiyoruz. Ayrıca yeniden piyasaya sürülen telefonun kendi başına ayrı ve daha uzun bir güncelleme taahhüdü alıp almadığından veya telefonun orijinal modelle aynı anda kullanım ömrünün sonuna ulaşıp ulaşmayacağı konularında hiçbir bilgi yok.

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