Samsung Sayfası Galaxy S20 FE 5G Sızdırdı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un çok yakında tanıtılacak olan yeni Galaxy S20 FE 5G cihazı Almanca web sitesinde sızdırılmış gibi görünüyor. Galaxy S20 FE 5G için destek sayfası Samsung sitesinde yayınlandı ve cihazın adını ve telefonun görüntüsünü açığa çıkardı.

Samsung Almanca sayfası herhangi önemli bir ayrıntıyı paylaşmamış olsa da Evan Blass'ın söylentilere göre Galaxy S20 FE 5G'nin temek özelliklerini paylaşan infografik bir yazı da sızdırılmış durumda. Sızdırılan görsellerde 120Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik Super AMOLED ekran dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S20 FE 5G teknik özellikleri

Exynos 990 (4G modelinde) ve Snapdragon 865 (5G modelinde) yonga seti barındıracak olan Galaxy S20 FE 5G, iki adet 12 MP sensörü ve bir adet 8MP telefoto modülü ile üçlü kamera kurulumu dahil olmak üzere donanım cephesindeki önceki spekülasyonları doğruluyor.

Ayrıca IP68 sertifikasıyla da suya ve toza dayanıklılık sağlayacağı resmileşen Galaxy S20 FE'nin 5G modeli 4500 mAh pil ile çalışıyorken 4G modelinin 4000 mAh'a düştüğü belirtildi.

Samsung Galaxy S20 FE 5G fiyatı

Galaxy S20 FE 5G'yi 23 Eylül'de sanal Samsung Unpacked etkinliğinde piyasaya sürmesi mümkün olan Samsung'un fiyatlandırma olarak 700 dolar başlangıç etiketi koyduğu iddia edildi. Sızdırılan tüm görselleri görmek için bu bağlantıya gidebilirsiniz. Peki ya siz yeni Samsung Galaxy S20 FE 5G nasıl buldunuz?