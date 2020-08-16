İşte Karşınızda AMOLED Ekranıyla Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak dördüncü çeyrekte tanıtılması beklenen Galaxy S20 FE 5G özellikleri ve render görselleri sızdırıldı. İşte AMOLED ekranı ve güçlü kamerasıyla yeni Galaxy S20 FE 5G.

OnLeaks ve Pricebaba tarafından sızdırılan Galaxy S20 FE 5G render görsellerine göre Galaxy S20 gibi AMOLED ekrana gömülü selfie kamerasına sahip olacak. Ayrıca Galaxy S20 FE 5G'nin krom kaplama metal bir çerçeveye sahip olduğu düşünülüyor.

Samsung Galaxy S20 FE 5G özellikleri

Galaxy S20 FE 5G'de üç arka kamera bulunuyor ve bunlar LED flaşla birlikte konumlandırılmış. Daha önceden 12MP Sony IMX555 sensörüne sahip olacağı iddia edilen cihazın diğer sensörleri ise 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto olabilir.

Galaxy S20 FE 5G'de ses jakı olmaması dikkat çekiyorken alt kısımdaki hoparlör ızgarasının yanında USB-C yer alıyor. Cihaz üst kısmında SIM kart modülünü barındıyor ve sağ tarafında ise güç düğmesi ile ses tuşları bulunuyor.

Onaylanmamış Galaxy S20 FE 5G özellikler arasında 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 865 işlemci (Geekbench'de Exynos sürümü de gözlemlendi), IP68 suya dayanıklılık ve hızlı şarj desteği ile 4500mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Samsung Galaxy S20 FE 5G fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung'un en yeni telefonunun Ekim ayında piyasaya çıkacak şekilde 750 dolara satışa sunulacağı bildirildi. Daha düşük fiyat etiketine sahip Galaxy S20 FE 4G'nin de olacağını hatırlatalım. Samsung Galaxy S20 FE henüz resmiyet kazanmamış olsa da sizi en yeni Samsung üyesi olan Galaxy Note 20 Ultra'yla tanıştıralım. Galaxy Note 20 Ultra kutu açılımı videomuzu izleyip görüşlerinizi bizimle paylaşın!