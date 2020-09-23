Samsung Galaxy S20 FE Tanıtıldı: İşte Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Samsung yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Samsung Galaxy S20 FE özellikleri ve Türkiye fiyatı açıklandı. İşte Samsung Galaxy S20 FE özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri

Galaxy S20 ailesinin en yeni üyesi Galaxy S20 Fan Edition (FE) özellikleri ile dikkat çekmekte. Galaxy S20 FE, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Sonsuz-O Super AMOLED ekrana sahip. 7nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemciden güç alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu sensörler: 12MP Ultra Geniş Kamera, 12MP Geniş Açı Kamera - 8MP Telephoto Kamera. S20 FE'nin ön tarafına baktığımızda bizleri 32MP selfie kamera sensörü karşılıyor.

Galaxy S20 FE, 4.500 mAh pil, Süper Hızlı Şarj ve Kablosuz Güç Paylaşımı özellikleriyle geliyor. Cihaz IP68 sertifikasına sahip ve tatlı suda 1,5 metreye kadar 30 dakikaya kadar batırılma testi koşullarına dayanmakta.

Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ve Cloud White renk seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy S20 FE, aynı zamanda telefon yüzeyinde parmak ve dokunmadan kaynaklanan izleri en aza indirmek için, hafif pürüzlü ve sis efektli dokuya sahip.

Samsung Galaxy S20 FE Türkiye Fiyatı

Galaxy S20 FE için ön siparişler 23 Eylül 2020 saat 18.00'den itibaren Samsung Online Mağazası (shop.samsung.com/tr) üzerinden başlıyor. 23 Eylül 2020 ile 22 Ekim 2020 23.59 tarihleri arasında Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse “eskiyi götür, yeniyi getir” kampanyasından da faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+’a hediye olarak sahip olabilecek. Telefonun Türkiye için satış fiyatı ise KDV dahil 6.499 TL.