Samsung Galaxy S20 Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 modeli Geekbench'te görüldü. Gelin hep beraber Snapdragon 865'li Galaxy S20'nin Geekbench'ten kaç puan aldığına yakından bakalım.

Snapdragon 865'li Galaxy S20 Geekbench'te!

12 GB RAM'e sahip olacak olan Samsung Galaxy S20, Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Samsung Galaxy S20, One UI 2.0 arayüzüne sahip olacak.

Akıllı telefon Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 923 puan alırken çok çekirdekli testlerde ise 3267 puan aldı. Qualcomm'un yonga setini kullanan S20 modellerinin sadece ABD, Kanada ve Çin'de satışa sunulacağı söylenmekte.

Samsung Galaxy S20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni Galaxy model akıllı telefon modelleri 11 Şubat'ta düzenlenecek olan Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Unpacked 2020 etkinliğinde yeni bir katlanabilir akıllı telefon modelinin yanında bir adet kablosuz kulaklık modeli de tanıtılacak.

Samsung Galaxy S20 ailesi hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.