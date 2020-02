Samsung Galaxy S20+ Kamerası Nasıl? (30x Dijital Zoom ve Gece Çekimi)

Samsung Galaxy S20 lansmanı yarın gerçekleşecek. YouTube’dan da canlı olarak izleme şansı bulacağımız Unpacked 2020 etkinliğinde Samsung’dan üç yeni akıllı telefon göreceğiz. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm merak edilenler açığa çıkacak. Lansmana saatler kala Galaxy S20 Plus’ın zoom yeteneğini gözler önüne seren bir paylaşım yapıldı.

Samsung Galaxy S20 serisi kameraları ile öne çıkacak gibi. Şimdiye kadar üç modelin de kamera özelliklerini öğrendik, Ultra modelinin en iyi kameraya sahip olacağını biliyoruz. Son olarak, Galaxy S20 Plus ile çekilmiş fotoğraflar Twitter üzerinden paylaşıldı.

Paylaşılan ilk görsel telefonun ana kamerasıyla çekilirken, ikincisinin 30x dijital zoom (yakınlaştırma) yapılarak çekildiği söyleniyor. İki görüntünün de S20+’a ait olduğu özellikle belirtilmiş. S20+’ın yanı sıra S20 de 64 megapiksel telefoto sensör yardımıyla 30x dijital zoom yeteneğine sahip. S20 Ultra’da 100x zoom gibi oldukça çılgın bir yakınlaştırma yapabilen 108 megapiksel kamera bulunuyor.

Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz