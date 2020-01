Samsung Galaxy S20 Kılıfları ve Fiyatları Sızdırıldı

Samsung, 11 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisini tanıtacak. Cihazın resmi olarak duyurulmasına az bir zaman kala aksesuar üreticilerinden Mobile Fun, Samsung Galaxy S20 kılıflarını sızdırdı. İşte Galaxy S20 aksesuarları ve fiyatları

Samsung’un yeni üst seviye akıllı telefon modellerini görmemize çok az kaldı. Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra özellikleri, 11 Şubat’ta -her sene olduğu gibi- Unpacked etkinliğinde belli olacak. Samsung Galaxy S20 özellikleri ve fiyatının resmi olarak belli olacağı lansmana az kala telefon için tasarlanan yeni kılıfları fiyatlarıyla birlikte öğrendik.

Güvenilir resmi aksesuar sağlayıcılardan biri olan Mobile Fun’dan elde edilen bilgilere göre Samsung’un en ucuz 2020 amiral gemisi Galaxy S20e veya Galaxy S11e değil Galaxy S20 olarak gelecek. 6.2 inç kavisli Sonsuz-O ekran, gelişmiş üçlü kamera sistemi, Snapdragon 865/Exynos 990 işlemci, 25W hızlı şarj, kablosuz ve ters kablosuz şarj destekleyen 4000 mAh batarya, Android 10 işletim sistemi, şimdiye kadar bildiğimiz Samsung Galaxy S20 özellikleri. Samsung S20 kılıfları olarak Clear View Cover’ın siyah ve gri renkleri sunulacak. LED View Cover ve LED Cover’ın da siyah ve gri renkleri olacak ve Protective Standing Cover’ın (Standlı Kılıf) en yeni sürümü siyah ve gümüş renk seçeneğiyle gelecek. Silikon ve Deri Kılıfın renk seçenekleri arasında siyah, gri, gök mavisi bulunuyor. Ayrıca Clear Cover sunulacak.

Samsung Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra iki üst seviye model olacak. S20 Plus’ın 6.7 inç kavisli ekran ve üçlü kamera, S20 Ultra’nın 6.9 inç kavisli ekran ve dörtlü kamera sistemiyle geleceği tahmin ediliyor. İki model arasında batarya, depolama, RAM miktarı ve hızlı şarj hızında farklılık olacak. S20+ ve S20 Ultra kılıflarına baktığımızda beyaz, gök mavisi, pembe, siyah ve gri renk seçenekleri olan Clear View, LED View Cover, LED Cover karşımıza çıkıyor. Protective Standing Cover (Standlı Kılıf) siyah ve gümüş renkte bulunacak. Silikon Kılıf tercih edenler siyah, beyaz, gri, gök mavisi, pembe ve lacivert rengi bulabilecek. Deri Kılıf sevenler için de siyah, açık gri, gri, kahverengi, kırmızı ve gök mavisi renkleri sunulacak. Galaxy S20 Ultra modeline özel yeşil, kırmızı ve gri renkte Kvadrat (tekstil şirketi) Cover sunulacak.

Peki, Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra kılıf fiyatları nasıl olacak? Avrupa ve Kuzey Amerika fiyatlandırması henüz belli değil ancak İngiltere fiyat etiketleri sızdırıldı. Görünüşe göre Samsung aynı fiyatlandırma ile devam edecek.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7