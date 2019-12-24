Pek çok kişi gözünü Galaxy S11 ailesine doğru çevirmişken yeni bir iddia ortalığı karıştırmayı başardı. Samsung Galaxy S20 mi geliyor?

2020 Yılında Yeni Bir Başlangıç

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan "Galaxy S20" yazılı paylaşım dikkatleri çekmeyi başardı. Bu paylaşımdan birkaç saat sonra tekrar bir açıklama yapan Ice Universe "Önümüzdeki yıl 2020 ve 20 yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning. — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

Bu açıdan baktığımızda kaynağın pek çok konuda tutarlı sızıntıları ile tanındığını biliyoruz. Yani bu iddiaları göz önüne almakta büyük bir fayda var. Ancak bazı soru işaretleri de bulunuyor. Samsung bu yönde bir adım atarsa Galaxy S11 ailesi iptal mi edilecek? Ya da Galaxy S20 ailesi farklı bir şekilde mi karşımıza çıkacak?

Şu an için bunların herhangi bir yanıtı bulunmuyor. Benzer şekilde Galaxy S20 ibaresi de sızıntılar arasında oldukça yeni ve geçmişe dayanır bir yanı yok.

Söz konusu iddialar doğru ise önümüzdeki aylarda Galaxy S11 yerine Galaxy S20 modelleri ile karşılaşabiliriz. Son iddialar yeni modeller için 18 Şubat 2020 tarihini işaret ediyordu. Buna karşın bu kadar beklememize de gerek kalmayacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha çok detayın gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz.