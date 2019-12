Pek çok kişi gözünü Galaxy S11 ailesine doğru çevirmişken yeni bir iddia ortalığı karıştırmayı başardı. Samsung Galaxy S20 mi geliyor?

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan "Galaxy S20" yazılı paylaşım dikkatleri çekmeyi başardı. Bu paylaşımdan birkaç saat sonra tekrar bir açıklama yapan Ice Universe "Önümüzdeki yıl 2020 ve 20 yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.