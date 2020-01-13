Samsung Galaxy S20 Nasıl Olacak? S20+ 5G Modeli Sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisi Şubat’ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazın tanıtılmasına az bir zaman kala inceleme görüntüleri sızdırıldı. İşte Samsung’un 2020 amiral gemisi Galaxy S20’nin tasarımı

Samsung’un beklenen akıllı telefonları Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra, 11 Şubat 2020’de gerçekleşecek etkinlikte (her zamanki gibi Unpacked etkinliğinde) tanıtılacak. Peki, Samsung S20 nasıl olacak? Şimdiye kadar birçok görsel paylaşıldı ancak ilk kez cihaza erkenden sahip olma imkanına erişen kullanıcılardan biri sayesinde cihazı net olarak görüyoruz. İlk inceleme görüntüleri paylaşılan model: Galaxy S20 5G modeli.

XDA-Developers’dan Max Weinback adlı kullanıcının paylaştığı Samsung Galaxy S20 5G modeli önceki render görsellerinden biraz farklı. Arkadaki dörtlü kamera sistemi daha düzgün ve hizalanmış bir düzene sahip. Kamera demişken, Galaxy S20 serisi içinde en üst model S20 Ultra olacak. S20+’ın yepyeni 12 megapiksel (1.8 μm ana görüntü sensörü) kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca ultra geniş açı ve telefoto yakınlaştırma lensi göreceğiz. S20+ 5G görüntülerinde ayrı bir süredir olacağı söylenen Bixby tuşunun olmadığı dikkat çekiyor. Ekranın ortasındaki çentik de bir diğer dikkat çeken detay. Çerçeveler neredeyse hiç yok. Samsung’un yeni modellerinde normal kavisli cam yerine 2.5D cam kullanacağı iddiaları var.

Samsung Galaxy S20 işlemcisi -her sene olduğu gibi- bölgesel olarak farklılık gösterecek. İnceleme görüntüleri paylaşılan S20+ 5G’nin Snapdragon 865 işlemcisini taşıyacağı ve Kuzey Amerika’da satışa sunulacağı tahmin ediliyor; küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. ABD dışındaki bölgelerde Galaxy S20 serisinin Exynoss 990 işlemciyi taşıması kuvvetle muhtemel.

Samsung’dan dört S20 modeli görebiliriz. 4G Galaxy S20, 5G Galaxy S20, 4G Galaxy S20+ ve 5G Galaxy S20+.