Samsung Galaxy S20 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked 2020 sırasında yeni akıllı telefonlarını bizlere sunacak. Peki bu modeller ne zaman satışa sunulacak?

Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2 gibi (isimlendirmeler konusunda halen emin değiliz) yeni akıllı telefonlar bizlere sunulacak. Bu etkinlikte neler olacağını bilmek istiyorsanız buraya tıklayabilir ve ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Unpacked 2020, 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Peki bu tarihte tanıtılan modeller ne zaman satışa sunulacak?

Bu konu hakkındaki yeni sızıntı Max Weinbach tarafından ortaya atıldı. Sızıntıya göre Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modelleri 6 Mart tarihinde satışta olacak. Yani etkinlikten 24 gün sonra. Galaxy S10 serisinde bu süre 17 gün olmuştu ki bu da önceki seriye nazaran bir hafta daha fazla beklemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Peki ya katlanabilir telefon? Buradaki iddialara göre Galaxy Z Flip (ya da Galaxy Fold 2) 14 Şubat tarihinde satışa sunulacak. Yani etkinlikten yalnızca 3 gün sonra. Fiyat konusunda ise 1.400 dolar fiyat etiketi iddiası yer alıyor. Burada daha düşük miktarları daha öncesinde duyduğumuzu vurgulayalım. Ancak o fiyatların yerine bunun daha mantıklı bir konumlandırma olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizin yeni modellerden beklentileriniz ne yönde? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.