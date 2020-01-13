Samsung Galaxy S11 için Yolun Sonu!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan yeni bir sızıntı Samsung Galaxy S20 Plus modelinin canlı görüntülerini bizlere sundu.

Samsung Galaxy S20 Olarak Adlandırılacak!

Samsung çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerini (ve belki daha fazlasını) bizlere sunacak. Şirketin lansman tarihi hızla yaklaşırken sızıntılar da hız kazanmaya başladı. Şimdi de Galaxy S20 Plus modelinin (daha öncesinde Galaxy S11 olarak anılıyordu) canlı görüntüleri ile karşı karşıyayız.

Bu süreçte en çok merak edilen soru, yeni modellerin Galaxy S11 olarak mı yoksa Galaxy S20 olarak mı adlandırılacağı ile ilgiliydi. Hatta daha öncesinde yazdığımız bir yazı ile birlikte bu konu hakkındaki görüşlerimizi sizlere aktarmıştık.

S20+ 5G looks absolutely insane pic.twitter.com/0vppZ65wys — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 12, 2020

Max Weinbach tarafından paylaşılan görsellere göre yeni model ekranda orta hatta konumlandırılmış tekli ön kamera ile gelecek. Daha önceki modelde bulunan ikili ön kamera kurulumunun neden tercih edilmediği noktasında önemli soru işaretleri var. Buna ek olarak arka tarafta dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameraya flaş ve muhtemelen ToF sensör eşlik ediyor.

Galaxy S20 isimlendirmesini doğrulayan görüntülerin yanı sıra Galaxy S20 ailesinin tümünde Snapdragon 865 işlemci bekliyoruz. Yine de bunun 5G teknolojisinin kullanılabilir olmadığı bölgelerde muhtemelen bir Exynos işlemci ile değiştirileceğini düşünebiliriz ki bu muhtemelen Exynos 990 olur.

Şu an için teknik detaylar açısından bildiklerimiz oldukça kısıtlı olsa da yeni modeller 11 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikle beraber tanıtılacak. Bu sırada ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.