Samsung Galaxy S20 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Unpacked 2020 etkinliğinde tanıttı. Samsung Galaxy S20 Plus hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Samsung Galaxy S20 Plus’ın teknik özelliklerini fiyatını ve diğer tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber Samsung Galaxy S20 Plus modeline yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Plus Özellikleri

Özellikleri ile dikkat çeken Galaxy S20 Plus, tasarımı ile göz dolduruyor. 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled ekrana ile gelen akıllı telefonda 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor. Cihazın ekranı HDR 10+ teknolojisini desteklemekte ve 525 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Akıllı telefonun arka kısmında 12 MP + 12 MP + 48 MP olmak üzere toplamda üç adet sensör yer almakta. Galaxy S20 Plus 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom yapma yeteneğinin yanında 8K video kayıt etme özelliğine de sahip. Cihazın ön kısmında bir adet 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

Gücünü 7 nanometrelik Exynos 990 yonga setinden alan Galaxy S20 Plus, grafik tarafında ise Mali-G77 MP11 GPU’dan destek almakta. Bu yonga seti ile beraber çok daha hızlı bir şekilde oyunlar oynanabilmekte. Exynos 990 bir önceki yonga seti olan Exynos 9820 ve 9825'ten %20 daha hızlı ve verimli çalışmakta. Exynos 990 sayesinde 4G bağlantı teknolojisi ile 3 GigaByte hıza kadar ulaşılabilmekte. Galaxy S20 Plus’ın yonga seti Galaxy S20 ile aynı.

8 GB RAM’e sahip olan Galaxy S20 Plus, 128 GB dahili depolama alanı ile gelmekte. Akıllı telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar artırılabilmekte. 4.500 mAh bataryadan beslenen cihaz Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Samsung Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (525, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4.500 mAh

Samsung Galaxy S20 Plus Fiyatı

Samsung tarafından yapılan açıklamada Galaxy S20 Plus’ın fiyatının .. dolar olduğu açıkladı. .. dolar şu anki kur ile .. TL’ye denk gelmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Galaxy S20 Plus modelinin ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.

Sizler Samsung Galaxy S20 Plus hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce Galaxy S20 Plus’ın Türkiye fiyatı ne kadar olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!