Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisi 11 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı. Bakalım Samsung’un 2020 amiral gemisi akıllı telefonları nasıl bir kamera sistemine sahip olacak?

11 Şubat Unpacked 2020 etkinliğinde Samsung’dan beş akıllı telefon modeli göreceğiz. Galaxy S20 ve 5G sürümü, Galaxy S20+ ve 5G sürümü ve Galaxy S20 Ultra 5G modellerini sabırsızlıkla beklerken, lansmana yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Samsung’un yeni telefonları Galaxy Note 10 gibi Sonsuz-O (Infinity-O) ekran tasarımına sahip olacak. Yani önden bakıldığında farklılık göze çarpmayacak, cihazların arkalarını çevirdiğimizde farklı kamera kurulumlarıyla karşılaşacağız. Son sızıntılara göre, S20 üçlü kamera; S20+ ve S20 Ultra dörtlü kamera sistemiyle gelecek. S20 Ultra’nın kamerasının S20+’dan daha iyi olması bekleniyor. Sızdırılan görsellere göre S20 Plus ve Ultra’nın kameraları dikdörtgen şeklindeki bir modül içine yerleştirilmiş olacak. Güvenilir tahmincilerden Ice Universe, S20, S20 Plus ve S20 Ultra’nın kamera özelliklerini paylaştı.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Kamera Özellikleri

Galaxy S20 Ultra 5G’nin dörtlü kamera sisteminde ana çekimi yapan 108 megapiksel Samsung S5KHM1 olacak. Piksel boyutu 0.8 mşkron olan 48 megapiksel Sony IMX586 telefoto kamera eşlik edecek. Kurulumdaki üçüncü lens 0.7 mikron piksel boyutuna sahip 44 megapiksel Samsung S5KGH1 ultra geniş lens olacak ve ayrıca yeni Sony IMX518 3D ToF (Time of Flight) sensörüne sahip olacak. Selfie çekimleri için ön tarafta 1.22 mikron piksel boyutunda 10 megapiksel Sony IMX375 lens (Galaxy S10 ve Note 10 serisindeki lens) bulunacak. S20 ve S20+ da aynı 10 megapiksel Sony IMX375 ön kamerayı kullanacak.

Samsung Galaxy S20+ ve Galaxy S20+ 5G Kamera Özellikleri

Galaxy S20+ 5G’nin dörtlü kamera kurulumu 1.8 mikron piksel boyutuna sahip 12 megapiksel Sony IMX555 ana lense sahip. 64 megapiksel Samsung S5KGW2 telefoto lens ve 12 megapiksel Samsung S5K2LA ultra geniş lens eşlik edecek. Dördüncü lens Sony IMX516 3D ToF sensörü olacak.

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20 5G Kamera Özellikleri

Galaxy S20’nin üçlü kamerası, ana, telefoto ve ultra geniş lenslerini Galaxy S20+ modelinden alacak. 3D ToF sensörü olmayacak.

Sızıntılar genellikle doğru çıksa da S20 modellerinin resmi olarak tanıtılmasını beklemek gerek. Aynı etkinlikte katlanabilir kapaklı akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip’i de göreceğiz. Galaxy Z Flip’in Snapdragon 855+ işlemciyle gelmesi ve 860 dolar - 1300 dolar fiyat aralığında satışa sunulması bekleniyor.