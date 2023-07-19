Samsung Galaxy S20 Serisine Temmuz Ayı Güncellemesi Geldi: Neler İçeriyor?

Samsung, halefleri Galaxy S21, S22 ve S23 serilerinin son güncellemelerinin ardından Galaxy S20 serisi için Temmuz 2023 güvenlik güncellemesini yayınladı. Küresel güncelleme Asya, Avrupa ve Latin Amerika dâhil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanıma sunuldu.

Son güncelleme S20, S20+ ve S20 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S20 serisine önemli güvenlik geliştirmeleri getiriyor. Kullanıcılar cihazlarında Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek güncellemeyi kontrol edebilirler.

Sammobile'a göre Latin Amerika'daki LTE Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modelleri sırasıyla G98xFXXUHHWF1 ve G98xFXXSIHWF7 ürün yazılımı sürümleriyle güncellenecek. Öte yandan, Galaxy S20 serisinin aynı bölgedeki 5G varyantları G98xBXXSIHWF7 ürün yazılımı sürümüyle güncelleme alıyor.

Bu Güncellemedeki Yenilikler Neler?

Samsung'un Temmuz 2023 güvenlik güncellemesi, Galaxy cihazlarındaki 90 güvenlik açığını giderirken, 52 düzeltme Google tarafından sağlandı ve 38'i Samsung tarafından geliştirildi. Bunlar arasında üçü kritik ve 56'sı yüksek öncelikli güvenlik açığı iken, geri kalanı orta derecede risk oluşturuyor.

Buna ek olarak, Samsung Haziran güncellemesine zaten üç düzeltme eklemişti ve şimdi Google tarafından Temmuz güncellemesine dâhil edildi.