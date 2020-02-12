Samsung Galaxy S20 Serisi ve Galaxy Z Flip Türkiye'de Ön Siparişte! Fiyatları Neler?

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı. Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus ve Galaxy Z Flip olmak üzere toplamda dört adet yeni akıllı telefon tanıtıan Samsung, cihazları için Türkiye'den siparişleri almaya başladı. Akıllı telefonların fiyatlarını ve tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Galaxy S20 Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra ise Kozmik Siyah, Kozmik Gri renk seçeneklerine sahip olacak. Bu üç modelin ön siparişleri bugünden itibaren (12 Şubat 2020) shop.samsung.com/tr adresi üzerinden alınmaya başlandı.

Ön sipariş kampanyasında, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere satış fiyatı 899 TL değerinde olan Galaxy Buds+ hediye edilecek. Mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulması planlanan Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL.

Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için de yine bugünden itibaren (12 Şubat 2020) online siparişler shop.samsung.com/tr adresi üzerinden alınmaya başlandı. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile mart ayında Türkiye’de satışa sunulacak bu telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 13.499 TL.

Galaxy S20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4000 mAh

Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (525, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4500 mAh

Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 40 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 12GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 5000 mAh

Galaxy Z Flip Özellikleri

6.7 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Flip'in Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan katlanabilir akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy Z Flip'in arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 12 MP F1.8 geniş açı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet F2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

USB-C portu ile gelen cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi /ax teknolojilerine sahip. 3.300 mAh bataryadan beslenen Galaxy Z Flip, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.