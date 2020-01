Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Siyah ve Gri Renkleriyle Göründü

Samsung Galaxy S20 tanıtım gününe çok az kaldı. Unpacked 2020 etkinliğinde lansmanı gerçekleştirilecek Samsung Galaxy S20 serisinin tepe modeli olacak olan S20 Ultra 5G’nin basın görselleri sızdırıldı. Karşınızda Samsung S20 Ultra 5G

Samsung’un büyük tanıtımına sadece birkaç hafta kaldı. Merakla beklenen Samsung Galaxy S20 serisi (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) bu lansmanda tanıtılacak. En üst modelin S20 Ultra 5G olacağını söyleniyor. Telefonun şimdiye kadar CAD tabanlı render görsellerini görmüştük. Bugün basın görsellerinin paylaşılmasıyla birlikte telefonun nihai tasarımı ortaya çıktı.

Siyah ve gri renkleriyle karşımıza çıkan Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor, üstte selfie kamera için küçük bir delik mevcut. Ekranın 2.5D kavisli cam olduğunu görüyoruz. Telefonun arkasını çevirdiğimizde büyük bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Telefonun kendisinin yaklaşık yarısı kadar genişlikte ve daha çok iPhone’larda gördüğümüz çıkıntı mevcut. Önceki sızıntıların aksine modül iki parçaya bölünüyor. Üstte üç sensörün bulunduğu kare bir bölüm ve altta periskope kamerayı barındıran bir bölüm. Periscope kamera 10x optik zoom yeteneğine sahip olacak ancak Samsung bunu “Space Zoom” olarak adlandırıp 100x dijital zoom olarak tanıtacak.

[Exclusive] Samsung Galaxy S20 Ultra 5G official renders confirm 100x zoom and Space Zoom; prices start at EUR 1,349https://t.co/jFdnHkprZ4