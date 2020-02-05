Samsung Galaxy S20 Ultra, Canlı Olarak Görüntülendi

Samsung Galaxy Fold 2 (Galaxy Z Flip) geçtiğimiz günlerde canlı olarak görüntülenmişti. Galaxy S20 serisinde tepe model olacak olan S20 Ultra da bugün kanlı canlı görüntülendi. Milyonların merakla beklediği akıllı telefonların özelliklerini sızdıran ünlü Ice Universe, S20 Ultra’nın fotoğrafını paylaştı.

Samsung’un önümüzdeki hafta San Francisco’da düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 serisi ilk defa canlı olarak göründü. Şimdiye kadar teknik detaylarını ve fiyatını bildiğimiz Galaxy S20 ailesinin en üst modeli olacağı söylenen Galaxy S20 Ultra, Reddit’de de paylaşıldı. Yüksek çözünürlüklü görsel, cihazın kamera kurulumunu gözler önüne seriyor. Önceden sızdırılan basın görselleriyle aynı görsel karşımızda. Kamera nodülünde camın altında “Space Zoom 100x” dikkat çekiyor.

Söylentilere göre Galaxy S20 Ultra, ISOCELL Bright HMX sensörlü 108 megapiksel ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 10x optik ve 100x hibrit zoom yapabilen 48 megapiksel telefoto lens, ultra geniş açılı lens ve normal ve telefoto lens arasındaki boşluğu kapatması gereken 64 megapiksel sensör eşlik ediyor. Telefonun 12GB RAM, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile geleceğini biliyoruz.