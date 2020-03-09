Samsung Galaxy S20 Ultra Dayanıklılık Testlerinden Başarıyla Ayrıldı

Samsung tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan ve satışa sunulan Galaxy S20 Ultra dayanıklılık testlerinden başarıyla ayrıldı.

'Beklenenden Daha Dayanıklı'

Ülkemizde 12.499 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan Galaxy S20 Ultra, oldukça güçlü teknik özelliklere sahip bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Tamamı ile mükemmel olmasa da sınıfında lider donanımları sunan S20 Ultra, JerryRigEverything tarafından dayanıklılık testine alındı.

Yayınlanan videoya göz attığımızda yeni modelin fiyatını hak eden bir dayanıklılığa sahip olduğunu görüyoruz.

Kamera lenslerinin oldukça zor bir şekilde çizildiği dikkatleri çekiyor ve aynısını ekran için de söylemek mümkün. Ekran içi çizikler mohs ölçeğinde seviye altıdan itibaren görülmeye başlanıyor. Buna ek olarak bükülmeye karşı dayanıklılık da gözlerden kaçmıyor.

Yaklaşık dokuz dakika uzunluğundaki videoya hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S20 Ultra beklenildiği kadar sağlam mı? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.