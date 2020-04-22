Samsung Galaxy S20 Ultra DxOMark Puanı Açıklandı

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S20 Ultra'nın DxOMark puanı açıklandı. Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark puanı ile şaşırttı. Gelin hep beraber S20 Ultra'nın kaç puan aldığına yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Ultra DxOMark'tan Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark'tan toplamda 122 puan alarak Honor V30 Pro'nun altında yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 132 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 102 puan aldı. Galaxy S20 Ultra ile Honor V30 Pro aynı puana sahip. Listenin başında ise Huawei P40 Pro bulunmakta.

Galaxy S20 Ultra’nın arka tarafında 12 MP + 108 MP + 48 MP olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom yapabilme yeteneğinin yanında 8K video kayıt etme özelliğine de sahip. 100X Space Digital Zoom özelliği ile P30 Pro’ya rakip olan Galaxy S20 Ultra’nın ön kısmında bir adet 40 MP’lik kamera sensörü bulunmakta.

Sizler Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 122 puan alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!