Samsung Galaxy S20 Ultra En İyi Ekran Ödülünü Aldı!

DisplayMate tarafından yapılan testin sonuçlarına göre Galaxy S20 Ultra mevcut durumda en iyi ekrana sahip akıllı telefon olmaya hak kazandı.

En İyi Ekranlı Akıllı Telefon

Samsung geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlik sırasında yeni akıllı telefon modellerini bizlerle buluşturdu. Yeni modeller hem tasarım hem de teknik detaylar açısından oldukça iddialı duruşları ile karşımıza çıkıyor. Yeni modellerin ekran kalitelerini test etmek isteyen DisplayMate uzmanları Galaxy S20 Ultra modelini hedeflerine aldı. Bu testin sonuçlarına göre model, güncel modeller arasında en iyi ekrana sahip akıllı telefon olarak ilan edildi.

6.9 inç boyutunda ekrana sahip olan S20 Ultra'nın bu ekran boyutu ile herkese yönelik bir cihaz olmadığı aşikar. Tabii burada 11.999 TL ön sipariş fiyat etiketini de dikkate almamız gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak uzmanların Galaxy S20 ya da Galaxy S20 Plus modellerine yönelik bir rapor yayınlamadığını belirtelim.

Eğer ekran teknolojilerine yönelik bir ilginiz bulunuyorsa tam rapora ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz yeni Galaxy S20 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.