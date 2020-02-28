Samsung Galaxy S20 Ultra: Kamera Hatası

Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Samsung, kısa bir süre önce düzenlediği lansmanda yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisini kullanma kararı aldı. Şirket kendi kamera hatasından haberdar değildi.

Henüz yeni bir telefon olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın heyecan uyandıran kamerasında önemli sorunlar mevcut. Problemin daha çok odaklanma kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra kamerası

Şirket, ses getiren özellikleri ile yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20’leri kısa süre önce tanıttı. Bu model ve serinin diğer ürünleri, özellikle kamera özellikleri ile tüketicilerin beğenisini topladı.

Bu modelde bulunan 108MP çözünürlüğündeki kameranın 100x zoom özelliği ile birlikte; sektörde benzersiz olduğunu söylemek mümkün. Galaxy S20 modelinin kamerası üzerinde yapılan araştırmalar ise, bir dizi sorunun ortaya çıkarılmasına büyük katkı sundu.

Bu modelin özellikle otomatik odaklanma konusunda çok ciddi sorunlar ortaya çıkardığı görülüyor. Uzun süreli odaklanmalarda ise gerçekten de facia sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Eğer bu akıllı telefon modelinin kamerasını kullanma imkanınız olduysa, düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.