Samsung Galaxy S20 Ultra Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, 11 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S20 serisini tanıtacak. Serinin en üst modeli olacak olan Galaxy S20 Ultra özellikleri hakkında son sızıntılar haberimizde.

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 11 Şubat Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtacak. Lansman günü yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Söylentilere göre S20, S20+, S20 Ultra arasında en iyi donanıma sahip model S20 Ultra olacak.

6.9 inç Sonsuz-O ekranına sahip olması beklenen telefonu diğer modellerden ayıran birçok özellik olacak. Örneğin, microSD kart yuvası sadece S20 Ultra’da olacak. Samsung’un merakla beklenen 108 megapiksel kamerası yine sadece S20 Ultra modelinde olacak. Ayrıca birincil kamera 10x optik zoomlu 48 megapiksel kamera olacak, 12 megapiksel ultra geniş kamera eşlik edecek. S20 Ultra’ya özel bir diğer özellik bellek tarafında. S20 Ultra, 16GB RAM’e sahip olacak. Yalnız diğer modellerde de 12GB RAM’i göreceğiz ki bu çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır. S20 Ultra, 5000 mAh bataryadan güç alacak. 45W süper hızlı kablolu şarj destekleyecek ancak 45W güç adaptörünün kutudan çıkıp çıkmayacağını henüz bilmiyoruz.

eSIM desteğiyle gelecek Samsung Galaxy S20 serisi özellikleri ve fiyatlarına ilişkin yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.