Samsung Galaxy S20 Ultra Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Unpacked 2020 etkinliğinde tanıttı. Samsung Galaxy S20 Ultra hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Samsung Galaxy S20 Ultra’nın teknik özelliklerini fiyatını ve diğer tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber Samsung Galaxy S20 Ultra modeline yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Ultra Özellikleri

Galaxy S20 ailesinin en son üyesi olan S20 Ultra güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.9 inçlik Quad HD, Dinamik Amoled ekrana sahip olan S20 Ultra, HDR 10+ teknolojisini desteklemekte. 512, PPI piksel yoğunluğuna sahip olan cihazda 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor.

Huawei P30 Pro’ya rakip olan Samsung, Galaxy S20 Ultra modeli ile çok konuşulacak gözüküyor. Galaxy S20 Ultra’nın arka tarafında 12 MP + 108 MP + 48 MP olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom yapabilme yeteneğinin yanında 8K video kayıt etme özelliğine de sahip. 100X Space Digital Zoom özelliği ile P30 Pro’ya rakip olan Galaxy S20 Ultra’nın ön kısmında bir adet 40 MP’lik kamera sensörü bulunmakta.

Gücünü 7 nm’lik Exynos 990 işlemciden alan Galaxy S20 Ultra, grafik tarafında ise Mali-G77 MP11 GPU’dan destek almakta. Exynos 990 bir önceki yonga seti olan Exynos 9820 ve 9825'ten %20 daha hızlı ve verimli çalışmakta. Exynos 990 sayesinde 4G bağlantı teknolojisi ile 3 GigaByte hıza kadar ulaşılabilmekte. Galaxy S20 serisinin tümünden bu işlemci kullanılmakta.

12 GB RAM ile gelen Galaxy S20 Ultra, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar artırılabilmekte. 5.000 mAh bataryaya sahip olan S20 Ultra bu yılın en çok konuşulan cihazlarından bir tanesi olacakmış gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 40 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 12GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 5000 mAh

Samsung Galaxy S20 Ultra Fiyatı

Samsung, Unpacked 2020 etkinliği sırasında yaptığı açıklamada Galaxy S20 Ultra’nın fiyatının .. dolar olduğunu açıkladı. .. dolar şu anki kur ile .. TL’ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Galaxy S20 Ultra modelinin ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.

Sizler Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy S20 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonun Türkiye fiyatı ne kadar olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!