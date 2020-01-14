Samsung Galaxy S20 Ultra Rakiplerini Terletecek

Samsung önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S20 Ultra ile birlikte kuralları baştan yazacak gibi gözüküyor.

Premium Segmentin İddialı Oyuncusu

Son sızıntılarla birlikte bildiğimiz kadarıyla Samsung, önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modelleri ile birlikte karşımıza çıkacak. Bu seride Galaxy S10e modelinin bir halefi bulunmayacak. Yani Galaxy S serisinin artık tamamen premium segment odaklı olarak ilerleyeceğini düşünebiliriz.

Nitekim burada Galaxy S20 Ultra modeli dikkatleri çekiyor. Bu modelle ilgili bazı yeni sızıntılar var ve görünüşe göre S20 Ultra, amiral gemisi segmentinde önemli bir tercih olabilir.

Max Weinbach tarafından yapılan paylaşıma göre yeni model Micro SD kart desteği ile birlikte gelecek ve bu slot 1 TB ek depolama alanını kullanıcılara sunmuş olacak. Bununla birlikte buna pek de gerek olmayabilir çünkü depolama tarafında 128 GB / 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Bununla birlikte 12 GB / 16 GB RAM seçenekleri de bulunacak.

Arka taraftaki kamera kurulumu hakkında halen söylenti aşamasındayız ancak şu durumda 108 MP ana kamera beklentisi yoğun basıyor. Bu kameraya 48 MP çözünürlüğünde 10x optik zoom ve 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

Yeni modelin tüm bunları yaparken 5,000 mAh kapasitesindeki bataryadan güç alacağı, bu bataryanın 45W hızlı şarj desteği ile geleceği ve sıfırdan yüze 74 dakika içerisinde dolum yapılabileceği de sızıntılar arasında bulunuyor.

Unpacked 2020, 11 Şubat tarihinde düzenlenecek. Bu sırada ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.