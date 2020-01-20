Samsung Galaxy S20 Ultra Render Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un çok yakında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S20 Ultra'nın render görselleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy S20 Ultra nasıl olacak yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Ultra Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sensörleri ile dikkatleri üzerine çekecek. Samsung Galaxy S20 Ultra'nın dört kamera sensörüne sahip olması beklenmekte. Bu kamera sensörlerinin bir tanesinin 108MP olacağı, bir tanesinin 48MP telefoto olacağı, bir tanesinin 12MP ultra geniş açı olacağı ve son olarak bir tanesinin de ToF sensör olacağı söyleniyor. Gelen sızıntılara göre, Samsung Galaxy S20 Ultra, 10x optik 100x de dijital zoom yapacak.

Hemen aşağıdan Samsung Galaxy S20 Ultra'nın nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın hangi yonga setinden güç alacağı ve kaç GB RAM'e sahip olacağı bilinmezliğini korumakta. Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sizler Samsung Galaxy S20 Ultra'nın tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!