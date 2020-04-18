Samsung Galaxy S20 Ultra Yeşil Ekran Hatasına Çözüm Bulundu

Kısa bir süre önce ortaya çıkan Samsung Galaxy S20 Ultra modelinin yeşil ekran hatası ile ilgili bazı detaylar gündeme geldi. Güney Koreli teknoloji devi bu akıllı telefonlarında bazı güncellemeler yapmak istiyor.

Samsung şirketinin göz bebeği olan ve en iyi akıllı telefonu olarak bilinen Galaxy S20 Ultra büyük umutlarla piyasaya sürülmüştü. Nasıl ki Galaxy Fold modelinde ekran hataları nedeniyle kullanıcı mağduriyetleri yaşandıysa, Galaxy S20 Ultra cihazında da yeşil ekran sorunu kullanıcı mağduriyetine yol açtı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu sorun, sadece Exynos işlemci kullanan modellerde meydana geliyor. Genel olarak değerlendirildiğinde bu işlemci türünün pek sağlam olmadığı biliniyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra için pratik çözüm

Samsung genellikle akıllı telefon modellerinde herhangi bir sorun çıkarsa bunu güncelleme ile çözüyor. Güncelleme ile akıllı telefon sorunlarına çözüm üretmek nispeten çok daha hızlı ve kolay oluyor.

Samsung tarafından Nisan ayında bir yazılım güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme ile birlikte kamera performansının çok daha ileri boyutlara taşınması amaçlanıyordu. Kamera özellikleri daha ileriye taşınsa bile yeni bir sorun ortaya çıktı. Galaxy S20 Ultra modelinde bu sefer de yeşil ekran sorunu çıktı ve şirket başka bir güncelleme ile bunu ortadan kaldırmak istiyor.

Bu akıllı telefon modelinde 120 Hz tazeleme hızı ve ekran parlaklığının %30’un altına çekilmesi yeşilimsi bir ekran sorunu yaratıyor. Yazılım güncellemesi ile şirketin bu sorundan kurtulması çok zor değil. Sizce Samsung güncellemeleri yeni problemler yaratıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.