Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2’nin Teaser Videosu Sızdı

Geçtiğimiz Kasım ayında, Samsung Galaxy S20’nin (daha önce S11 olacağı söylenen) 11 Şubat’ta tanıtılacağını iddia eden bir haber ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise resmi gibi görünen bir teaser videosu internete sızdı ve videoda S20’nin gerçekten de 11 Şubat’taki Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı doğrulanıyor. Söz konusu etkinliğin New York ya da San Francisco’da düzenleneceğini de belirtelim.

Teaser videosunda Samsung’un 11 Şubat’ta hangi yeni telefonları tanıtacağı belirtilmiyor ancak ‘Galaxy’ ifadesinde ‘a’ harflerinin yerine iki farklı şekil kullanılması, iki farklı cihazın tanıtılacağını işaret ediyor olabilir.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

XDA’dan Max Weinbach’a göre ilk şekil, Galaxy S20 Ultra’nın kamera bölümüne benziyor. İkinci şekil ise muhtemelen Galaxy Fold 2’yi temsil ediyor.

Samsung Unpacked etkinliğini 11 Şubat’ta düzenleyeceğini henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak teaser videosunun sızması nedeniyle, teknoloji devinin bu etkinliğin yerini ve zamanını resmi olarak paylaşması çok da uzun sürmeyecektir.