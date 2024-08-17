Samsung, Sevilen Modelleri İçin Ağustos Güncellemesini Yayınladı!

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünde son aşamaya geçti. Şirket, buna ek olarak kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran güncellemelerinin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli firma son olarak popüler modeli için güvenlik açıklarını gideren Ağustos 2024 yamasını yayınladı. Peki, güncelleme alan modeller hangileri?

Samsung Galaxy S21 Serisi İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung, 2021 yılında satışa çıkan Galaxy S21 serisi için Ağustos 2024 güncellemesi yayınladı. G99xBXXUCGXGC yapı numarasıyla gelen yama ilk etapta sadece Vietnam'daki modeller için kullanımda. Ancak, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de yayınlanacağını belirtelim.

Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra için gelen Ağustos 2024 yaması önemli ve 50 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte, yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izlemeniz yeterli olacak.

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