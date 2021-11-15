Samsung Galaxy S21 Serisi Android 12 Güncellemesine Kavuştu
Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Android 12 tabanlı One UI 4 bugünden itibaren Galaxy S21 serisi için kullanıma sunuldu.
Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Android 12 tabanlı One UI 4 bugünden itibaren Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için kullanıma sunuldu. Peki Android 12 tabanlı yeni kullanıcı arabirimi olan One UI 4 kullanıcılara ne gibi yenilikler vaat ediyor?
Galaxy S21 Serisi için Android 12 Yayınlandı
Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra ile Android 12 işletim sistemini kullanıma sunan Samsung, yeni güncellemeyi dağıtmaya başlayan ilk şirketlerden birisi oldu. Bu cihazlardan herhangi birisine sahipseniz, kademeli dağıtım politikasının bir gereği olarak, birkaç günden birkaç haftaya kadar uzanan aralıkta yeni güncellemeyi almayı beklemelisiniz. Güncellemeleri elle kontrol etmek için Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle adımlarını takip edin.
Android 12 şirketin Material You adı verilen yeni tasarım hatları ile gelse de Samsung, Android 12 güncellemesini yayınladığı modellerde One UI 4 kullanıcı arabirimini kullanıyor. Yeni arabirim iyileştirilmiş tasarım ve geliştirilmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Şirketin yeni yazılım güncellemesindeki bir sonraki durağı Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisini kapsayacaktır. Kısa bir süre önce bu modeller için beta programının başladığına tanıklık etmiştik ve bu nedenle kararlı güncellemenin sunulması çok da uzun sürmemeli. Başka bir model kullanıyorsanız, Android 12 alacak Samsung telefonlar hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıya kaydırabilirsiniz.
Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Neler?
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy A90
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A42
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy A21
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy M62
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy M42
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy M31s
- Samsung Galaxy M22
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy M21s
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M02
- Samsung Galaxy M01
- Samsung Galaxy F62
- Samsung Galaxy F41
- Samsung Galaxy F22
- Samsung Galaxy F12
- Samsung Galaxy F02s
Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Telefonlar
Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller - Google tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android 11 halen pek çok cihaza ulaşmamış olsa da, yeni sürümün yayınlanmasına aylar kala Android 12 hakkında pek çok detayı öğrenmeye başladık.
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