Samsung Galaxy S21 Serisi Android 12 Güncellemesine Kavuştu

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Android 12 tabanlı One UI 4 bugünden itibaren Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için kullanıma sunuldu. Peki Android 12 tabanlı yeni kullanıcı arabirimi olan One UI 4 kullanıcılara ne gibi yenilikler vaat ediyor?

Galaxy S21 Serisi için Android 12 Yayınlandı

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra ile Android 12 işletim sistemini kullanıma sunan Samsung, yeni güncellemeyi dağıtmaya başlayan ilk şirketlerden birisi oldu. Bu cihazlardan herhangi birisine sahipseniz, kademeli dağıtım politikasının bir gereği olarak, birkaç günden birkaç haftaya kadar uzanan aralıkta yeni güncellemeyi almayı beklemelisiniz. Güncellemeleri elle kontrol etmek için Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle adımlarını takip edin.

Android 12 şirketin Material You adı verilen yeni tasarım hatları ile gelse de Samsung, Android 12 güncellemesini yayınladığı modellerde One UI 4 kullanıcı arabirimini kullanıyor. Yeni arabirim iyileştirilmiş tasarım ve geliştirilmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Şirketin yeni yazılım güncellemesindeki bir sonraki durağı Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisini kapsayacaktır. Kısa bir süre önce bu modeller için beta programının başladığına tanıklık etmiştik ve bu nedenle kararlı güncellemenin sunulması çok da uzun sürmemeli. Başka bir model kullanıyorsanız, Android 12 alacak Samsung telefonlar hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıya kaydırabilirsiniz.

Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Neler?