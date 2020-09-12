Samsung Galaxy S21 Ekran Altı Kamerasıyla Gelebilir

Geçtiğimiz yıllarda Samsung, ekran altı kamera geliştirmeyi ilk açıklayan şirket olsa da, henüz bir çözüm sunamadılar. Bunun yerine Çinli üretiicilerden ZTE ve Xiaomi gibi şirketler ekran altı kamerasını duyurdu. En nihayetinde Samsung, Galaxy S21 ile ekran altı kamerasını açıklayabilir.

Çinli üretici ZTE kısa süre önce ekran altı kamerasına sahip Axon A20 5G'yi piyasaya süren ilk şirket olmuştu. Samsung, gelecekteki amiral gemisine hala ekran altı kamerası eklemek için çalışıyor ancak şirket bazı zorluklarla karşı karşıya.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state. — Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2020

Samsung Galaxy S21'de ekran altı kamerası olacak mı?

Ice Universe'e göre Samsung'un geliştirdiği ekran altı kamerası Çinli üreticilere kıyasla çok daha iyi ancak Samsung'un, ekran altı kamera efektleri için diğer markalara göre daha katı gereksinimleri var. Bu iki nedenin birleşimi ise Samsung'un Galaxy S21'de bir ekran altı kamera sunmasını zorlaştırıyor.

Samsung'un Galaxy S21'e ekran altı kamerası eklemesinin hala belirsiz olduğunu söyleyen Ice Universe, Lensin üzerine ek bir cam katmanı ekleneceği için görüntü kalitesinin istenen seviyede olamayacağını dile getirdi.

Galaxy S21'in teknik özelliklerinden bahsedersek Exynos 992'den güç alacağı, S21 Ultra'nın ise Exynos 1000'den besleneceği söyleniyor. Ayrıca Samsung'un Snapdragon 875'i kullanmamayı düşündüğü belirtiliyorken şirketin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.