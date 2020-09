Samsung Galaxy S21 Ekran Altı Kamerasıyla Gelebilir

Geçtiğimiz yıllarda Samsung, ekran altı kamera geliştirmeyi ilk açıklayan şirket olsa da, henüz bir çözüm sunamadılar. Bunun yerine Çinli üretiicilerden ZTE ve Xiaomi gibi şirketler ekran altı kamerasını duyurdu. En nihayetinde Samsung, Galaxy S21 ile ekran altı kamerasını açıklayabilir.

Çinli üretici ZTE kısa süre önce ekran altı kamerasına sahip Axon A20 5G'yi piyasaya süren ilk şirket olmuştu. Samsung, gelecekteki amiral gemisine hala ekran altı kamerası eklemek için çalışıyor ancak şirket bazı zorluklarla karşı karşıya.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state.