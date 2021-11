Samsung Galaxy S21 FE Fotoğrafları Sızdırıldı

Samsung Galaxy S21 FE fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Samsung'un yeni telefonu çalışırken görüntülendi. Paylaşılan görüntüler, telefonun tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Galaxy S21 FE modeli ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 FE isimli yeni akıllı telefon modelinin görselleri ortaya çıktı. Abhishek Soni isimli bir Twitter kullanıcısı, merak içerisinde beklenen yeni Samsung telefonuna ilişkin dört adet fotoğraf paylaştı.

Çalışırken görüntülenen fotoğraflar, yeni akıllı telefon modelinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olma imkanı veriyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda Galaxy S21 FE'nin Galaxy S20 FE modeline benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz.

Cihazın ön yüzeyinde delikli ekran tasarımı bulunuyor. Dolayısıyla Galaxy S21 FE, çentik tasarımını beğenmeyen kullanıcılar için harika bir seçenek olacak. Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera yer alıyor. Kamera modülünün tasarımı Galaxy S21 serisine oldukça benziyor.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it's light weight

no headphone jack

120hz display

Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt