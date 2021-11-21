Samsung Galaxy S21 FE Fotoğrafları Sızdırıldı

Samsung Galaxy S21 FE fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Samsung'un yeni telefonu çalışırken görüntülendi. Paylaşılan görüntüler, telefonun tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Galaxy S21 FE modeli ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 FE Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 FE isimli yeni akıllı telefon modelinin görselleri ortaya çıktı. Abhishek Soni isimli bir Twitter kullanıcısı, merak içerisinde beklenen yeni Samsung telefonuna ilişkin dört adet fotoğraf paylaştı.

Çalışırken görüntülenen fotoğraflar, yeni akıllı telefon modelinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olma imkanı veriyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda Galaxy S21 FE'nin Galaxy S20 FE modeline benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz.

Cihazın ön yüzeyinde delikli ekran tasarımı bulunuyor. Dolayısıyla Galaxy S21 FE, çentik tasarımını beğenmeyen kullanıcılar için harika bir seçenek olacak. Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera yer alıyor. Kamera modülünün tasarımı Galaxy S21 serisine oldukça benziyor.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it's light weight

no headphone jack

120hz display

Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt — Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) November 12, 2021

Samsung Galaxy S21 FE Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S21 FE isimli modelin 2022 yılının ocak ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği esnasında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: FHD+

İşlemci: Snapdragon 888 / Exynos 2100

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 176 gram

Ortaya atılan iddialara göre Galaxy S21 FE modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi.

Telefonun işlemci tarafında ise bölgeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak cihazın bu ekran üzerinde kullanıcılarına FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü.

İddiaya göre cihazda 3,5 mm kulaklık girişi yer almayacak. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.

Samsung Galaxy S21 FE fotoğrafları hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazın tasarımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.