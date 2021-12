Samsung Galaxy S21 FE Kutu Açılımı Videosu İnternette Yayınlandı

Samsung tarafından önümüzdeki senenin başı itibarıyla tanıtılması beklenen Galaxy S21 FE, son zamanlarda oldukça fazla sayıda sızıntıya ev sahipliği yaptı. Öyle ki Vietnamlı bir YouTuber, Galaxy S21 FE kutu açılımı videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

YouTube üzerinde yayınlanan video oldukça kısa bir süre sonra yayından kaldırılmış olsa da, bir takipçi bu görüntüleri erkenden fark edip videoyu hızlı bir şekilde indirmeyi başardı. Video prodüksiyon açısından çok başarılı olmasa da, yeni modelin kutusundan neler çıkacağını gözler önüne seriyor.

