Samsung Galaxy S21 FE Kutu Açılımı Videosu İnternette Yayınlandı

Samsung tarafından önümüzdeki senenin başı itibarıyla tanıtılması beklenen Galaxy S21 FE, son zamanlarda oldukça fazla sayıda sızıntıya ev sahipliği yaptı. Öyle ki Vietnamlı bir YouTuber, Galaxy S21 FE kutu açılımı videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Galaxy S21 FE Kutu İçeriği Neler?

YouTube üzerinde yayınlanan video oldukça kısa bir süre sonra yayından kaldırılmış olsa da, bir takipçi bu görüntüleri erkenden fark edip videoyu hızlı bir şekilde indirmeyi başardı. Video prodüksiyon açısından çok başarılı olmasa da, yeni modelin kutusundan neler çıkacağını gözler önüne seriyor.

https://t.co/nU0JSyMUB8

S21 FE unboxing and hands on video (re-uploaded by me) — 2021 ends soon (@chunvn8888) December 23, 2021

Bu kapsamda yeni modelin şarj adaptörü içermeyen bir kutu ile geldiğini görüyoruz ve kutuda yalnızca akıllı telefon ve şarj / veri kablosu yer alıyor. Daha önceki sızıntılarda yeni modelin 25W kablolu şarj desteğine sahip olacağını öğrenmiştik ki, bu kullanıcıların bir miktar daha masraf yapması anlamına gelebilir.

Kullanım Kılavuzu da Sızdırılmıştı

Güvenilir sızıntıları ile ün kazanan Evan Blass tarafından paylaşılan bu kılavuz, yeni modelden tam olarak neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. Kılavuz içerisinde SM-G990 olarak tanımlanan modelin, tasarım ve teknik ayrıntılar açısından neler sunacağı da yer alıyor.

Temel özelliklere geçiş yaptığımızda 6.4 inç boyutunda 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Snapdragon 888 ile kutudan çıkan model, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı bellek ve 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Listelenen son detay ise 4.500 mAh kapasitesindeki batarya ile ilgili. Bu bakımdan yeni model 25W kablolu, 15W kablosuz şarja destek sunuyor. Tabii ki sürecin daha net bir hale gelmesi için resmi çıkış lansmanını beklemek daha doğru olacaktır. Eğer kılavuza göz atmak isterseniz, buradaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.