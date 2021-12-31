Samsung Galaxy S21 FE Kutu Açılış Videosu Yayımlandı

Bir YouTuber, Samsung Galaxy S21 FE kutu açılış videosu paylaştı. YouTube üzerinden yayımlanan video sayesinde yeni Samsung modelinin kutu içeriğine göz atabiliyoruz. Kutu açılış videosuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 FE Kutu Açılış Videosu Neler Sunuyor?

MMMike isimli YouTube kanalı üzerinden Galaxy S21 FE modelinin kutu açılış videosu yayımlandı. Paylaşılan video, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor.

Paylaşılan videoya göre Samsung Galaxy S21 FE isimli akıllı telefon modelinin kutusundan şarj cihazı çıkmayacak. Özellikle bir süredir bazı akıllı telefonların kutusundan şarj cihazı yer almıyor. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Telefonun arka yüzeyine baktığımızda kamera modülünün dikey şeklinde konumlandırıldığını görüyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni cihazında çentikli tasarım yer almıyor. Bu cihaz, telefonlarda çentikten hoşlanmayan kullanıcılar için harika bir seçenek olacaktır.

Videoyu paylaşan YouTuber'a göre Galaxy S21 FE modelinde ekranın beyaz dengesi manuel olarak ayarlanamıyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyecektir. 2 dakika 29 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 FE Çıkış Tarihi

Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S21 FE isimli modelin 2022 yılının ocak ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği esnasında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: FHD+

İşlemci: Snapdragon 888 / Exynos 2100

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 176 gram

Yukarıda yer alan teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.

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